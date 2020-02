Eesti juurtega Monese rühib järgmiseks ükssarvikuks

Monese asutaja Norris Koppel Foto: Äripäev

Suurbritannias tegutsev ja Eestist alguse saanud finantsettevõte Monese, mis pakub arvelduskonto teenust, on lõpetamas 100 miljoni naela suurust investeeringute kaasamise ringi, mille tulemusel kasvaks ettevõtte väärtus üle miljardi naela.

Seniste ja uute investoritega käivad läbirääkimised peaksid lõpule jõudma aasta esimeses pooles, ütlesid kolm kõnelustega tuttavat isikut Financial Timesile. Monese juht Norris Koppel loobus Briti ärilehele täpsemate kommentaaride andmisest, kuid tõdes: "Selge see, et järgmine kaasamine peab tulema ning selle ringiga kaasame piisavalt raha, et jõuda sealt edasi kasumlikuks."