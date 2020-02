Maksuameti eksjuhi meelest peab riik ettevõtjaid aitama

Marek Helm Foto: Andras Kralla/Äripäev

Marek Helmi sõnul ei peaks poliitikute, ametnike ja ettevõtjate koostöö olema tabu – vastupidi, seda peaks olema senisest palju enam, et Eestit välismaal tuntuks teha.

Endine maksuameti peadirektor Marek Helm elab juba mitmendat aastat Omaanis, kus ta juhib tarkvarafirma Nortal Lähis-Ida ja Aafrika turge. Et sealkandis äri teha, on aga vaja Eesti riigi kõrgeima taseme toetust – Omaanis on võim ja äri lahutamatult läbipõimunud. Nortal peaks sellise abi omalt poolt ära teenima sellega, et maksab Eestis hoolsalt makse ega koli oma peakontorit siit minema.