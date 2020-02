Vaata pilte: lumeta talv ehk sellised on olud

Foto: Andras Kralla/Äripäev

Sõitsin jaanuari keskel Kiviõli tuhamäelt mööda väikseid teid Valgehobusemäe poole. Vihma peksis mööda akent ning kauguses tehti lõket, põldudel vohav talivili ning urbades kased annavad märku kevadest.

Ühmasin oma noorele kolleegile, et jätku ta meelde, selline on taliharjapäev aastal 2020. Möödunud jaanuar oli kõigi teadaolevate aegade kõige soojem. Kibe vajadus karge ja valge talve järele jääb, aga lihtsalt olud on sellised.