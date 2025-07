Tagasi 16.07.25, 11:10 SEB juht: eestlased liiguvad üha rohkem ettevõtetega välismaale Üks positiivne trend Eesti majanduses on, et Eesti ettevõtetel tundub üha rohkem julgust olevat, et oma investeeringutega välismaale liikuda, rääkis SEB Eesti tegevjuht Allan Parik.

SEB Eesti tegevjuht Allan Parik rääkis veel panga teise kvartali ja poolaasta tulemustest ja SEB uue peakorteri projektist.

Foto: Andras Kralla

Pariku sõnul on näha arusaama, et ettevõtte kasvuks on ainuke võimalus liikuda teistele turgudele, sest Eesti väikeses majanduskeskkonnas on sama mastaabiga kasv võimatu. Liikumisi on näha Kesk-Euroopas, Skandinaavias ja Vahemere piirkonnas, lisas ta. "See teeb ainult rõõmu."