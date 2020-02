Seeder: president on vanade sammastega emotsionaalselt seotud

Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi (fotol vasemal) sõnul seisab valitsus jätkuvalt pensionireformi taga, mistõttu suuri olemuslikke muudatusi reformiplaani tulla ei saa. Foto: Liis Treimann

Pensionireformi üks autoritest, Isamaa juht Helir-Valdor Seeder tõdes, et president Kersti Kaljulaidi otsus jätta reformi eelnõu välja kuulutamata oli oodatav, kuna riigipea oli üks praeguse pensionisüsteemi loojatest.

Kuigi Seeder tunnistas, et pole president Kaljulaidi otsustega detailselt veel tutvunud, leidis Isamaa juht, et riigipea käik oli prognoositav. „Eks tal on pensionikindlustussüsteemiga emotsionaalne side, olles üks selle väljatöötajaid, ja nüüd selle radikaalne muutmine on kindlasti emotsionaalselt keeruline ning vastuoluline ühe inimese jaoks,“ ütles Seeder.