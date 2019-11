Helme: inimesi ei tasu pensionireformiga hirmutada

Martin Helme Foto: Liis Treimann

Rahandusminister Martin Helme arvates on riigikontrolli pensionireformi kriitika inimeste asjatu hirmutamine – pensioniks kogumine sõltub tema sõnul mitmest tegurist ja vastutustundliku käitumise korral keegi pensioni vähenemist kartma ei pea.

„Esimese asjana tuleb inimestel mõista, et kõik praegused prognoosid näitavad pensioni asendusmäära langust juhul, kui me jätkame oma praeguse pensionisüsteemiga muutmata kujul. Lihtsustatult öeldes: kui me midagi ei tee, siis pension ikka väheneb suhtes keskmisse palka, kui teeme reformi, siis tekib võimalus, et ei vähene või vähenemine on väiksem,“ rääkis Helme pressiteates.