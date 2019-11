Suur küsitlus: mis plaanid on ettevõtlikel inimestel oma pensionirahaga?

Äripäeva tellijatele ilmunud erileht Minu pensioniraha kogus kokku 20 ettevõtliku inimese arvamused ning sai teada, mis plaanid on neil oma teise pensionisamba rahaga.

Katrin Liivat Foto: Annika Kald

FoodDocsi asutaja Katrin Liivat: Olen ka liitunud II pensionisambaga ja plaanin kindlasti välja võtta, sest praegune poliitiline maastik ei ole äratanud minus mingit usaldust, et see raha sambasse edasi jätta. Usun, et leian turvalisema ja tootvama koha, kus see raha ise teenima panna