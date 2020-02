Viirus paneb Hiina kompartei võimu proovile

Pärast koroonaviiruse epideenia puhkemist pikalt varjul olnud Hiina liider Xi Jinping külastas esmaspäeval Pekingis viirusetõrje keskust. Foto: Xinhua/Scanpix

Koroonaviirusest on Hiina kommunistliku partei jaoks saanud tõsine poliitiline probleem, mis võib isegi praeguse juhi Xi Jinpingi ametist viia, leiab Hiina ekspert Philippe le Corre.

Praegu Hiinas möllav epideemia tuli võimude jaoks kõige halvemal ajal, leidis le Corre Äripäevale antud intervjuus. Uusaastapidustuste aeg on tema sõnul paljude hiinlaste jaoks ainuke kord aastas, kui nad saavad minna puhkusele ja kohtuda oma perekonnaga. Epideemia lõi need plaanid segamini ja on muutnud nii riigi poliitilise kui ka majandusliku olukorra ebastabiilseks.