Ragn-Sells investeerib miljon eurot põlevkivituhka

Ragn-Sells teatas, et investeerib ligi miljon eurot, et uurida koostöös Eesti teadlastega põlevkivituha väärindamise ja ringlussevõtmise tehnoloogiate võimalusi.

Ragn-Sells hakkab uurima põlevkivituha väärindamise võimalusi. Foto: Andres Haabu

Ettevõtte juhatuse esimees Rain Vääna sõnas, et nad on paar viimast aastat uurinud põlevkivituhkasid ja jõudnud laboritingimustes potentsiaalsete lahendusteni. „Selle põhjal usume, et suudame põlevkivi koldetuhast välja võtta toorainet, mida saab uuesti ringlusse võtta ja eksportida erinevatele materjalitööstustele Euroopas,“ selgitas ta.