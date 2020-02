Ecuadorist – armastusega

Aleksei Kuntšev leidis lilleturul oma niši – roosid Ecuadorist. Foto: Liis Treimann

Varem tõi Aleksei Kuntšev iga nädal koju lillekimbu, nüüd toob ta Ecuadorist Eestisse tuhandeid roose.

Aleksei Kuntšev hakkas selle mitte just tavalise äriga tegelema alles hiljuti. Aleksei äri saamislugu on sedavõrd ilus ja romantiline, et lugejaid ei saa sellest ilma jätta. Seda enam, et käes on sõbrapäev.