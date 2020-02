Endine edukas mööbliäri tüürib pankrotti

Sarkopi tootmishoones oli töötajatele mõeldud külmkapp peaaegu tühi. Endistest töötajatest oli sinna oli hallitama jäänud üks vana hautatud sealiha konserv. Foto: Andras Kralla

Seni ühest vägevaimast eritellimusmööbli tootjast Sarkopist on endise kaitsepolitseiniku Indrek Põdra osalemisel alles jäänud riismed: tootmishoones on tegevus lõppenud, palgad on maksmata ja kohus peatas firma saneerimismenetluse.

Aastakümneid tegutsenud mööblitööstus Sarkop nörritab juba mitu kuud oma ettevõtte töötajaid ja saneerimisemenetluse lõpetamise määrusest selgub, et veelgi kauem on ettevõte meelehärmi valmistanud võlausaldajatele. Pikaaegse mööblitootja Sarkopi elluäratamiseks koostatud saneerimiskavas rikuti kohtu hinnangul võlausaldajate õiguseid, neid koheldi ebavõrdselt ja eelistati seotud isikuid.