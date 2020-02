Raadiohitid: Eesti kinnisvaraässade raha ja Hispaania villad

Majad Hispaanias. Foto: Erakogu

Viimase nädala jooksul köitsid Äripäeva raadio kuulajad kõige enam investeerimisteemad: kas rikkus on patuasi, kuhu tüürib kinnisvaraturg ning mis imetegelane see Tesla õieti on.

Kas ettevõtted võiksid pakkuda oma töötajatele rahatarkust, selmet pidevalt palka tõsta? Kuhu panevad oma raha mehed, kelle näppude all investeeritakse sadu miljoneid eurosid? Kuidas valida kinnisvara Hispaanias? Nendele küsimustele otsisime vastust.

Nädala viis kuulatuimat saadet olid need:

1. Investor Toomase tund. Kuhu panevad raha Eesti kinnisvaraässad?

Investor Toomase tunnis oli kõne all Eesti investorite lemmik – kinnisvara. Kus me oleme ja kuhu me liigume, rääkisid EfTEN Capitali juht Viljar Arakas ning Baltic Horizoni juht Tarmo Karotam.

Börsitoimetuse ajakirjanikud Kaspar Allik ja Liina Laks pinnisid kinnisvaraeksperte. Alates missugusest tootlusest tasub üürikinnisvaraga ise tegelema hakata? Miks Eesti on Leedule lootusetult alla jäänud? Ja kuhu ikkagi panevad isiklikku raha mehed, kelle näppude all investeeritakse sadu miljoneid eurosid?

Kuula saadet siit:

2. Kuum tool. Hein õpetas Rõtovit: ära ole Teslas kinni

Esmaspäeval Äripäeva raadio eetris olnud saates “Kuum tool” jagasid oma investeerimiskogemusi juba ammu ettevõtjana finantsvabaduse saavutanud investor Raivo Hein ning Äripäeva peadirektor ja end hobiinvestoriks nimetav Igor Rõtov.

Kui Rõtov rääkis, kuidas ta tabas Tesla aktsiaid müües tippu ja teenis uue Tesla auto jagu kasumit ning kuidas ta kavatseb Tesla aktsiat madalamalt hinnatasemelt uuesti osta, siis Hein manitses, et Rõtov võiks nüüd hoopis kuhugi mujale investeerida.

“Tesla ei ole ainuke koht, kuhu sa pead nüüd uuesti ruttu sisse hüppama, vaid neid on nii palju, tuleb lihtsalt tööd teha ja leida need üles,” ütles Hein ja lisas, et ärgem armugem ühte aktsiasse. Hein tõi mujale investeerimisest huvitava näite ja rääkis, et teab Eestis paari inimest, kes investeerivad naiste luksuskäekottidesse.

Kas Hein soovitaks Rõtovil Tesla auto osta või mitte, kuhu ja mis põhimõtete järgi mõlemad mehed investeerivad ning kui suured on nende aktsiaportfellid, kuula aga saatest:

3. Finantsuudised fookuses. Osad vaatavad rikkuse kokku ajamist lausa kriminaalse teona

Saade lahkas Eesti investeerimiskultuuri ja ees ootavat pensionireform.

Juttu tuli sellest, kuidas valmistuvad raha väljavõtmiseks pangad, kuidas 90% pensionikogujaist muutusest kaotab, kuidas suur osa raha lendab piltlikult öeldes lõkkesse ning kuidas viia inimesteni arusaam, et ise peab säästma ja investeerima, ning miks investorid riske ei julge võtta.

Saates olid külas ettevõtja, Naisinvestorite Klubi asutaja ja investor Kristi Saare ning Luminor Eesti investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht Anton Skvortsov.

Saadet juhtis Paavo Siimann.

Kuula saadet siit:

4. Hommikuprogramm. Äripäev ja Google appi ning kogu investeerimisinfo on käes

Ei kujuta ette olukorda, kui rahavaru ei ole, rääkis investor Jaak Roosaare kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Inimesed tunnevad tihti, et soovivad teha tööalaselt kannapöörde, kuid vähene või olematu rahavaru ei lase seda sammu astuda. Roosaare soovitas esimese luua eraldi konto. "Pane sinna kirja "meelerahufond" või "ülemuse sinna-samusesse-saatmise-fond" ning hakka sinna igal kuul 10 protsenti püsikorraldusega kõrvale panema."

Pensionireformi edasi-tagasi põrgatamise valguses arutlesime aasta 2020 investori nominendi, 50% Klubi asutajaliikme Jaak Roosaarega, kui nutikad investeerijad eestlased on.

Saime vastuse paljudele küsimustele. Kuidas on finantsalane kirjaoskus viimase kümnendiga Eestis muutunud? Miks igatsevad paljud inimesed passiivseid sissetulekuid ja kuidas see palgatööl käivale inimesele kättesaadavaks teha? Kas ettevõtted võiksid pakkuda oma töötajatele rahatarkust, selmet pidevalt palka tõsta? Selle kõige kohta küsis Tiina Saar-Veelmaa.

Kuula intervjuud siit:

5. Uus Maa kinnisvarasaade. Hispaania kinnisvarakuulutusi ei saa alati usaldada

„Uus Maa kinnisvarasaates“ rändas jutt taas päikselisse Hispaaniasse, sest huvi sealse kinnisvaraturu vastu ei näita vaibumise märke. Samas on võõras riigis eluaseme soetamine samm, mis paljusid hirmutab.

Kuidas palju erineb ostuprotsess Eesti omast? Millised on kinnisvaraturu eripärad ja millest alustada. Loomulikult tuleb juttu ka hindadest ja laenuvõimalustest ning ostu-müügi kõrval ka üüriturust ning teenimisvõimalusest.

Saates olid külas Uus Maa City kinnisvaramaaklerid Maarika Kaarepere ja Mirja-Helen Järvel.

Saadet juhtis Kristi Kool.

Kuula saadet siit: