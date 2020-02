Hiinast tulnud lootusekiir aitas USA futuuridel tõusta

Reisijad, kelle kajutitel olid rõdud, said karantiinivangistuse ajal end paremini tunda. Paljudel seda võimalust polnud. Pildil koroonaviiruse tõttu karantiini pandud kruiisilaev Diamond Princess Jaapani rannikul. Foto: AFP / Scanpix

Hiinast tulnud lootuskiir, et uute koroonaviirusega nakatunute arv on alates 29. jaanuarist iga päevaga olnud väiksem, viis USA aktsiafutuurid ja toornaftafutuurid tõusule, kirjutas Reuters.

Hiina, mis on maailma suuruselt teine majandus, võitleb raskustega, et oma tootmissektorit taas tõusuteele upitada. Endiselt on jõus aasta alguses kehtestatud karmid reisipiirangud Hubei keskprovintsis.