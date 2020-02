President jagas teenetemärke

Kuldar Leis, Martin Järveoja ja Nikolai Järveoja näitavad oma teenetemärke. Foto: Liis Treimann

„Tänamine on midagi, mida ei peaks kunagi homseks jätma. Eesti tänab teid. Ja mul on rõõm olla selle tänu vahendajaks, sest keegi on kusagil tundnud – see on nii oluline, mida te teete, et tahaks sellest kogu meie rahvaga rääkida,“ lausus president Kersti Kaljulaid täna riiklikke teenetemärke üle andes.

President Kersti Kaljulaid andis riigi teenetemärgid tänavu 114 inimesele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks. Sel aastal sai presidendilt teenetemärgi kümme majandustegelast, kelle tegevusalad ulatuvad elektroonikatööstusest kuni põllumajanduseni.