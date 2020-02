Sõnajalad esitasid ametnike peale kuriteokaebuse

Andres Sõnajalg Foto: Liis Treimann

Aidu tuulepargi arendaja Eleon Green esitas täna Riigiprokuratuurile kuriteokaebuse, sest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ametnikud on ettevõtte hinnangul teinud teadvalt ebaseadusliku otsuse.

Kuriteokaebuses kirjutatakse, et TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik on riikliku järelevalve menetluse raames teinud Eleon Greeni suhtes teadvalt ebaseadusliku otsuse, millega on tekitatud oluline varaline kahju, kokku vähemalt summas 5 miljonit eurot.