Nädala lood: võlgades põllumees, sahinad Linnamäe kohta ja untsu läinud läbirääkimised

Selle nädala Äripäev tõi lugejateni mitu kurioosset lugu. Lugejate lemmikartikkel rääkis kuuldustest, et Eesti esimeseks oligarhiks nimetatud Margus Linnamäe on juba mõnda aega tahtnud siseneda pangaärisse.

Alles läinud sügisel aasta põllumeheks valitud Lääne-Virumaa ettevõtja Indrek Klammer maadleb võlgadega, mis viisid tema kaks firmat põhja. Fotol ühe põhja läinud ettevõtte, Kulina Mõisa pankrotihaldur Martin Krupp Rakvere kohtus. Foto: Andras Kralla

Kurioosseid lugusid tuli ka teistest valdkondadest. Näiteks on võlgadesse sattunud põllumees, keda veel eelmisel aastal pärjati aasta põllumehe tiitliga. Samuti on betoonitootmise sektoris vastu taevast lennanud pikad läbirääkimised, mistõttu ettevõtte Lasbet Tootmise töötajad on teadmatuses, mis nende töökohtadest saab.