Korteriostjad paisutasid laenamist

Kerkinud korterihinnad viisid üles ka laenumahu. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kuigi laenuturg oli jaanuaris eelmistest kuudest rahulikum, väljastati eluasemelaene ligi 100 miljoni euro väärtuses, kirjutab ülevaates Eesti Panga ökonomist Raido Kraavik.

Tema sõnul tähendab see, et laenunõudlus on siiski suur – arvestades, et tavaliselt ei laenata aasta esimestel kuudel eriti aktiivselt.