Raadiohommikus: viirusehirm Itaalias, Eesti majanduse tervis ja seebiooper suvepealinnas

Itaalia haiglates rajati koroonaviiruse kahtlusega patsientide teenindamiseks eraldi sissepääsud. Foto: Zumapress/Scanpix

Põhja-Itaalias on seoses koroonaviiruse juhtumitega elu osaliselt halvatud. Võtame ühendust Roomaga ja küsime aastaid saapamaal elanud ja tegutsenud ajakirjanikult Ülle Toodelt, kuidas viirusehirm itaallasi mõjutab.

Küsime Toodelt, kuidas on oma töö korraldanud asutused ja ettevõtted. Kes saab kahju ja kelle äri õitseb? Uurime sedagi, kuivõrd on tavalised inimesed oma igapäevaseid käike muutnud ja milliseid sõnumeid edastab rahvale valitsus.

Stuudiosse tuleb külla Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht ja majandusnõunik Katrin Höövelson, et kommenteerida komisjoni värskelt ilmunud iga-aastast majandusliku ja sotsiaalse olukorra analüüsi. Saame teada, kuidas hinnatakse Eesti seisu, kas ja milliseid suuniseid meile antakse. Lisaks uurime, millises seisus on Euroopa Liidu järgmise seitsme aasta eelarve.

Pärnus on poolteist aastat enne kohalikke valimisi läinud lahti kõva poliitiline lahing, millesse on kaasatud Toompea erakondade tagatubade raskekahurvägi. Senine võimuliit lagunes, linnapea Romek Kosenkraniusele avaldatakse umbusaldust, kusjuures kauane kaasteeline Toomas Kivimägi on teisel pool rindejoont. Uuel linnavõimul on 39-liikmelises volikogus vaid üks enamhääl, mida maikuus aga enam olla ei pruugi, sest kui Reformierakonna ridades kandideerinud Andrei Korobeinik naaseb keskerakondlasena, kukutaks see omakorda koalitsiooni. Kuidas see seebiooperlik etendus suvepealinnas kulgeb ja kas ka kavandatud investeeringud tehtud saavad, küsime staažikalt kohalikult vaatlejalt Kalev Vilgatsilt.

Millised tõsised teemad on neil päevil luubi all Äripäeva uurival toimetusel, tuleb rääkima ajakirjanik Marge Väikenurm, kes juhib samal päeval eetrisse minevat pikemat raadiosaadet.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade"

Veidi enam kui kaks aastat tagasi jõustus seadus, millega saavad tööandjad pakkuda oma töötajatele maksuvabalt 400 euro eest aastas vabatahtlikku ravikindlustust.

Saates on külas BTA Kindlustuse tootejuht Mihhail Prokopjev, kes seleteb vabatahtliku ravikindlustuse võimalused üksipulgi lahti. Põhjaliku vastuse saavad muu hulgas küsimused, mida erinevad paketid sisaldavad, millises ulatuses kulutusi katavad ja milline on omavastutus.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Luubi all"

Äripäeva uuriv toimetus võtab saates "Luubi all" kokku viimase kuu tähtsaimad artiklid, mille seas leidub mitu kurioosset ning põnevat juhtumit.

Räägitakse, kas Tallinna prügipoliitikas raha haiseb, millistesse raskustesse on sattunud tunnustatud ettevõtja ning kuidas kanditakse nutikalt ettevõtetest raha välja.

Saadet veab Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Ärikliendid roolis"

Saates võetakse luubi alla jätkusuutlik majandustegevus, millest rääkides ollakse sageli arvamusel, et see on pigem maailma suurkorporatsioonide teema, millega siinsed tütarettevõtted on lihtsalt sunnitud kaasa minema ning sellele päris palju raha kulutama. AS Estanc on tõestanud, et tegelikkus on täpselt vastupidine.

Stuudios on Estanci jätkusuutlikkuse koordinaator Erika Pihl ning Neste Eesti juhatuse liige Ülle Tamm.

Saatejuht on Tõnu Tramm.

13.00–14.00 "Tark elukeskkond"

Uue saatesarja teises osas teeme juttu sellest, kui nutikad on Tallinna transpordilahendused ning mis on nende potentsiaal ning nutikamaks kujundamise mõju elanikele ja transpordi kasutajatele.

Saates on külas ABB tööstuse ja energiatootmise üksuse müügijuht Mart Tuuling ja autotehnoloogiaajakirjanik Ylle Tampere.

Saadet juhib Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Terve elu"

Kuna 8.–14. märtsini tähistatakse glaukoominädalat, siis vaatame seekord silmi ja täpsemalt sellist haigust nagu glaukoom. Mis haigusega tegemist, kas seda on võimalik ennetada ja kas ka välja ravida, räägivad Ida-Tallinna Keskhaigla silmaarstid Kristel Harak ja Maarja Kirsimäe.

Saatejuht on Violetta Riidas.

