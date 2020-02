Heiki Einpaul otse Põhja-Itaaliast: inimesed on rõõmsad!

Masinatööstuse juht Heiki Einpaul Itaalia suusamägedel veel koroonapaanikat ei näe. Foto: Andras Kralla

Itaalias suusapuhkusel viibiv Hekoteki juht Heiki Einpaul ütles, et suusamägedel koroonaviiruse paanikat ei ole ning seda näeb ta ainult internetist.

"Siin mägedes ei käi keegi maskiga ja ma arvan, et siin päikese käes mäe peal küll mingit ohtu ei ole, et keegi kuskil haigeks jääks. Kauplustes on kõik olemas nagu ennegi, inimesi on enam-vähem sama palju, kui varem on olnud," rääkis Põhja-Itaalias viibiv Einpaul. "Mingeid märke sellest, et keegi kuskil paanitseks, küll ei ole. Seda ma näen ainult internetist, et paanika on kuskil."