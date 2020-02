Hotelliööbimisi tühistavad karantiinis riike läbivad grupireisid

Hotelle mõjutavad nii tavapärased viirused kui koroonaviirus. Ööbimiste tühistamised on aga tavapärased. Foto: Andras Kralla

Hotellibroneeringuid tühistatakse veidi rohkem siis, kui grupireis sõidab läbi riigist, kus on kehtestatud läbisõidul karantiin, ütles koroonaviiruse mõjude kohta Hestia Hotel Groupi tegevjuht Kaisa Mailend.

"Tellimuste annulleerimisi muidugi on, aga see on meie valdkonnas tavapärane. Gruppide ja üksiktellimuste broneeringute realiseerumise protsent varieerub tavaolukorras 50–70% piires. See protsent pole seni muutunud,“ ütles Kaisa Mailend, kes juhib Tallinnas seitset ja Laulasmaal üht hotelli pidavat ketti Hestia Hotel Group.