Füüsikaõpetaja innustus aitas soome maapoisi kartulipõllult miljonäriks

Soome miljonär Sami Inkinen saabus kodumaale otse Silicon Valleyst, et rääkida Karjalas asuva Ruokalahti kooli õpilastele oma eduloost. Sealt koolist algas ka tema koolitee ja hüpe suurde maailma, vahendas Soome ringhäälingu Yle artiklit 3. märtsil Äripäeva tellijatele ilmunud eriväljaanne Koolilõpp ja praktika.

Sami Inkinen on ka suur spordihuviline ning tervislike eluviiside austaja. Foto: Erakogu

Saalisistujad teavad, et Sami on miljonär ja mõistagi käivad kõik küsimused, mida lapsed saalist mehele hõikavad, raha kohta. „Kui palju sul raha on?“ uuritakse ikka ja jälle. Inkinen vastab moel, nagu vastaksid ilmselt paljud teised soomlased, et „sellised asjad pole teiste uurida,“ ning lisab siis, et vara jagub piisavalt, et osta toitu, elada hästi ja osta lennupilet, et kodumaale sõita.