Hooldekoduäri juht: riik nii suure täpsusastmega palgaraha ei loe

"Avalikul sektoril on võimalused mõnevõrra avaramad, seetõttu palgatõusu eestvedajaks avalik sektori tihtilugu kipub ka olema," rääkis endine poliitik Martin Kukk (vasakul) palgasurvest. Foto: Eiko Kink

"Avaliku sektori eelis ja võimalus on see, et nad nii suure täpsusastmega raha ei loe, kui nad palgaläbirääkimisi peavad. Eraettevõtjal on need võimalused mõnevõrra piiratumad," rääkis Südamekodude hooldekoduäri juht Martin Kukk palgasurvest.

Kukk lisas, et eraettevõtja on selles suhtes keerulises olukorras: riik saab tõsta palka maksumaksja eelarvest töötajatega läbirääkimiste käigus, aga eraettevõtjal on need võimalused ahtamad. "Konkurentsivõimes oleme nõrgem pool," nentis endine poliitik ning lisas, et eks seetõttu kipub ka palgatõusu eestvedajaks avalik sektor tihtilugu olema, kuna konkureeritakse samade inimeste pärast.