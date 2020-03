Looduskosmeetika tootja Itaalias hädas: arved venivad

Kosmeetikatootja Turbliss juhatuse liige Margit Naptal ootab ärevalt, kas tellimus läheb Itaalia poole teele või mitte. Itaalia valitsuse otsus riik karantiini panna tekitab äreva olukorra. Foto: Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia / Scanpix

Looduskosmeetikatootja Turbliss juhatuse liige Margit Naptal nentis, et täielikus karantiinis Itaalia valmistab ettevõttele üksjagu peavalu.

Kosmeetikatootja Turbliss on neli aastat tooteid Itaaliasse eksportinud. Kui seni on läinud ettevõttel ka koroonaviiruse levimise ajal äri Itaaliaga hästi, siis nüüd, kus terve Itaalia on pandud karantiini, on olukord muutunud ärevaks. Turblissi juhatuse liige Margit Naptal rääkis, et praegugi on Turblissi laual üks tellimus, mis peaks reedel Itaalia poole teele minema, kuid eile teatas transpordifirma, et veel ei oska öelda, kas neil on mõtet autot tellida ja kas kaup läheb teele või ei. „Iga päev ootame uudiseid. Muud teha ei olegi, iga hetk võib kõik muutuda,“ ütles Naptal.