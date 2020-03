WHO: koroonaviirus on pandeemia

WHO juht Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: imago-images/Scanpix

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas täna õhtul, et koroonaviirust võib nüüdsest pidada pandeemiaks.

"Pandeemia ei ole sõna, mida kasutame kergesti või hooletult. See on sõna, mille valesti kasutamine võib põhjustada põhjendamatuid kartusi," ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus.