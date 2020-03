Raadiohommikus: sajandi börsikrahh

Reedeses hommikuprogrammis saame teada, kas turud kukuvad kokku. Foto: Liis Treimann

Euroopa suuremad börsiindeksid ning Tallinna börs langesid tõelise kivina. Kas turud kukuvad kokku, küsime reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis SEB privaatpanganduse strateegilt Peeter Koppelilt.

Seda, kuidas rikastuda ning milliseid investeeringuid tasub praegu teha, räägib oma kogemusest finantsvaba ja turgudelt aktiivselt ostukohti otsiv „Rikkaks saamise õpikute“ autor Jaak Roosaare.

Külas on ka välisminister Urmas Reinsalu, kellega räägime piiride võimalikust sulgemisest ning sellest, mis saab nendest, kes on sundseisus seetõttu, et on endale reisi ostnud, aga kindlustus selle ärajätmist ei hüvita.

Hommikuprogrammi veavad Kaspar Allik ja Indrek Mäe.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Koroonaviiruse mõjusid on juba selgelt tunda ka Eestis. Mis edasi? Sellest vestleb rahandusminister Martin Helmega Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

12.00–13.00 "Läbimurre: Saksa eri". 82 miljoni elaniku ja kõrge elatustasemega Saksamaa on suurim turg Euroopas, ometi ei ole Eesti ettevõtjad suutnud seal läbi lüüa. Miks? Tallinnast Berliini on mööda maanteed vaid 1500 kilomeetrit, ometi tundub vahel, nagu tegu oleks teise maailmaga. Mis eristab Saksa ja Eesti asjaajamist? Miks on oluline just nüüd alustada murdmist Saksamaa turule ja millised on uued atraktiivsed valdkonnad? Millega aga peab iga Eesti ettevõtja arvestama, kui "Drang nach Westen” ette võetakse? Oma kogemusi jagavad ja nõu annavad praktikud, kellel on ette näidata nii oma edulood kui tagasilöögid: Standardi juhatuse esimees Priit Tamm, Proeksperdi Saksamaa suuna äriarenduse juht Henry Aljand, majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi ja Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti esinduse juht Tarmo Mutso.

Vestlust juhib Rasmus Kagge.

13.00–14.00 "Kullafond". Saade võtab kokku konkursi "Parim juht 2019" ja üldistab konkursi ning selle finalistide pealt, mis on Eesti juhtide töös kiiduväärt, kus on kasvuruumi ning mida on kogenud juhtidel õppida noortelt ja paljust muust.

Seda teemat kommenteerivad coach Raimo Ülavere, juhtimiskonsultant Mait Raava ja Luminori privaatpanganduse Balti üksuse juht ning konkursi "Parim juht 2019" žürii liige Gunnar Toomemets.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Investoriteliidu "Ettevõtlusraadio" saates tuleb juttu kütuseturust ja selle mõjust ettevõttele.

Mida kujutab endast praegune kütuseturg, kuidas on lood biokütuse ja biolisanditega, räägib Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane.

Saatejuhid on Mart Opmann ja Swen Uusjärv.

