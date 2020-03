Sloveenia teatas koolide sulgemisest

Sloveenia plaanib alates esmaspäevast sulgeda kõik koolid, et ennetada koroonaviiruse levikut, teatas riigi peaminister Marjan Sarec täna.

Sloveenia peaminister Marjan Sarec. Foto: AFP/Scanpix

Sarec teatas otsusest sotsiaalmeedia vahendusel, öeldes, et see on niisuguses olukorras vajalik. Samas ei lisanud ta, kui kauaks koolid suletuks jäävad, vahendab Reuters.