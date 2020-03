Tööandjate liit jättis aastakonverentsi ära

Tööandjate liidu juht Toomas Tamsar pidas targemaks suur rahvakogunemine aastakonverentsi näol seekord ära jätta Foto: Andras Kralla

Tööandjate Keskliidu iga-aastane suurkonverents "Tuulelohe lend", mis pidi aset leidma Tallinnas Hiltoni hotellis, jäeti koroonaviiruse leviku tõttu ära.

"Lähtuvalt valitsuse ja peaministri karmistunud piirangutest avalike ürituste korraldamisel ning terviseriskide ära hoidmiseks, on tänane Tuulelohe konverents määramatuks ajaks edasi lükatud. See on kurb, aga kõige vastutustundlikum valik hetkel. Korraldajad vabandavad konverentsi osalejate ja esinejate ees," teatas liit kolmapäeva öösel.