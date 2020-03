Tipprestoranide omanik: meil läheb hästi

Eesti tuntumaid restorainiettevõtjaid, Roman Zaštšerinski (valges särgis) selgitas, et eriolukord ja viiruse levik ei ole nende klientide arvu mõjutanud. "Meie õnn on kohalik püsiklient," selgitas ta. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Eriolukorra pikkusest sõltub selle mõju restoranidele, kuid praegu midagi ümber korraldada on liiga vara, selgitas Eesti tuntumaid restoraniettevõtjaid, restoranide Moon, Kolm Sibulat ning Mantel ja Korsten üks omanikke Roman Zaštšerinski. Tema ettevõtetes klientide hulk langenud ei ole ja töötatakse varem tehtud plaani järgi.

„Praegu läheb hästi,“ selgitas kõne ajal Kadriorus asuvast restoranist Mantel ja korsten tulnud ettevõtja. Käimas on Tallinna restoranide nädal ja restoranid on tema sõnul täis broneeritud. "Päike ka paistab ja juba sellest on klientidel tuju parem."