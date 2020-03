Tuntud e-pood jäi võlgu ligi pool miljonit eurot

Seda, et e-poest Reset ei pruugi tellitud kaupa kätte saada, hakkas kuulma eelmisel aastal. Foto: Andras Kralla

E-poe HHLP OÜ (endise nimega Reset Eesti OÜ) pankrotiavaldusest selgus, et võlgniku kohustusi on märkimisväärselt rohkem kui ettevõtte varasid.

"Vastavalt ajutise halduri poolt väljaselgitatud andmetele on võlgnikul kohustusi rohkem kui 454 000 eurot. Varasid on umbes 2500 euro väärtuses. Seega on võlgniku kohustuste maht umbes 181 korda suurem kui on varasid," selgub võlausaldajatele saadetud kirjast.