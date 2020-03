Raadiohommikus: milline on koroonaviiruse mõju erinevatele ärisektoritele?

Esmaspäevases hommikuprogrammis teeme palju intervjuusid erinevate ärisektorite esindajatega.

Räägime Selveri juhatuse liikme Kristi Lombiga olukorrast jaekaubanduses ja koos Kantar Emori eksperdi Heidi Reinsoniga analüüsime tarbekaupade kokkuostu paanika tagamaid.

Regionaalhaigla infekstioonikotrolli talituse juhi Mait Altmetsaga räägime ravimite tarneahela probleemidest ja lahendustest - kust saada ravimeid kui tavapärased tarnijad on hädas ja kas koroonaviirus tõstab ka ravimite hindu.

Kuidas turismiäris kulusid koomale tõmmatakse? Sel teemal räägime Lux Expressi juhi Janno Ritsbergi, Tartu hoteliärimehe Verni Loodmaa ja Reisieksperdi juhi Sven Lõokesega.

Saatejuht on Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Turbulentset ja kaost tekitanud nädalat võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Saates on külas rahapesu vastu võitleva, eelmisel aastal Aasta Uustulnuka tiitli pälvinud iduettevõtte Salv üks asutaja ja juht Taavi Tamkivi.

Temaga on juttu sellest, kuidas tema sõnul „klassikalisest matanohikust“ on kasvanud ettevõtte juht, kuidas luua töökultuuri, mis väldib läbipõlemist, miks tasub enne ettevõtlusse sukeldumist aastaid karjääri teha ning kuidas mõjub pikem paus tööelus.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Koroonaviiruse levikuga on suur hulk ettevõtteid ja asutusi läinud üle kaugtööle. Kuidas aga korraldada firmasisest infovahetust ootamatult hajutatud töötajate korral? Kuidas tagada andmete turvalisus? Kuidas end distsiplineerida ja motiveerida kodus töötades? Neile ja teiste küsimustele vastavad Targa Töö Ühingu juht Ave Laas ja Elisa Eesti juhatuse liige Margus Vaino. Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänased ettekanded on salvestatud Gaselli kongressil.

Esimeses saatepooles on intervjueeritav Alvar Kõue, gasellettevõtte High Voltage tegevjuht. Saame teada, mis ettevõttega on tegu, mida põnevat toimus filmi Tenet telgitagustes, millise taktikaga on firma konkurentidest edukam oldud ja milles peitub ettevõtte kasvuvalem? Küsib Meelis Mandel.

Teisena on laval Kriss Soonik Käärmann, luksuspesu ja -sohvariiete brändi Kriss Soonik Loungerie asutaja. Ta räägib, kuidas aja jooksul on muutunud ühe turu marketing (ajakiri vs. Instagram) ja reklaamikampaaniate sõnum, kuidas üles lüüa omanimelist brändi ning kuidas olla äris pioneer.

