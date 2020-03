Sularaha kättesaadavusega praegu probleeme pole

Sularahaautomaadid Foto: Liis Treimann

Viimastel päevadel levinud kuulujutt, nagu oleks pankade sularahaautomaatides raha otsakorral, ei vasta tõele.

Eesti Panga teatel on viimastel päevadel olnud küll hetki, kus sularaha väljavõtmine automaadist on ajutiselt kasvanud, kuid automaadid on siiski suudetud tõrgeteta täita.