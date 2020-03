Valitsusel on varuks veel rohkemgi piiranguideid

Viimase suurema muudatusena otsustas valitsus, kuhu kuulub ka rahandusministrina Martin Helme EKREst, alates homsest ajutiselt taastada piirikontrolli. Foto: Andras Kralla

Uus nädal toob valitsuselt uued piirangud, riigipiir võib sulguda ka Eestist väljumiseks.

Eriolukorra väljakuulutamisega neljapäeval haaras valitsus koroonaviiruse levikuga võitlemisel härjal sarvist. Nädalavahetuse jooksul tehti terve rida uusi otsuseid ja kehtestati aina karmimaid piiranguid. Viirusesse nakatunute hulk on aga kasvamas ja ekspertide hinnangul on rasked nädalad alles ees. Küsimus on, mis kaardid on kriisikomisjonil veel välja käia ja kas senised sammud üldse töötavad.