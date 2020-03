Kalamaja objekt viib pikaaegse ehitusfirma pankrotti

Vana-Kalamaja tänava arenduste lõpetamise on üle võtnud uued ehitajad. Ehitaja pidi maja üle andma eelmise aasta maikuus. Foto: Andras Kralla

Pika ajalooga ehitusfirma ei suutnud lõpetada Kalamajas kahte kortermaja, mille pidi valmis saama eelmise aasta maikuus. Trahvid ja lepingu ülesütlemine viisid ettevõtte pankrotiavalduse esitamiseni, kohustusi kogunes neil 550 000 euro ringis.

Eelmise nädala teisipäev. Lõuna ajal on Tallinnas Vana-Kalamaja 6 terrass kaetud veel pahtlitolmuga. Käivad juuksurisalongi ja kiirsöögikoha sisetööd: pahteldatakse ja värvitakse seinu ja lagesid. Korteriakendes põleb juba tulesid, kuid äripindu veel viimistletakse. Ehitajate sõnul lõpetavad nad tööd reedel. Ehitusel olevad inimesed ei ole aga seal olnud algusest peale, vaid on nüüd palgatud appi, et maja lõpuks valmis saada. Leping senise peatöövõtjaga on üles öeldud.