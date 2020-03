Usinamad FIEd avansilist sotsiaalmaksu tagasi ei saa

Valitsus otsustas vabastada füüsilisest isikust ettevõtjad esimese kvartali sotsiaalmaksu kohustusest. Otsus tehti viis päeva pärast esimese kvartali sotsiaalmaksukohustuse tähtaega. Mis saab neist, kes oma sotsiaalmaksu ettemakse õigel ajal ära maksid?

Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro Foto: Andras Kralla

Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro ütles täna pressikonverentsil, et need, kes maksid juba avansilise sotsiaalmaksu ära, seda tagasi ei saa, vaid see jääb järgmise kvartali ettemaksuks.