Restoranide varustajad on hädas seisvate toiduvarudega

Restoranid on tühjad ja ei osta enam toitu sisse. Restoranide varustajatel pole kellelegi oma kaupa enam müüa. Foto: SIPA/Scanpix

Seni hotellidele ja restoranidele toitu müünud firmad on hädas toiduvarude maha müümisega. Paljude firmade käibed on kukkunud ümmarguse nullini, kirjutab Bloomberg.

Puu- ja juurvilja edasimüüja Natoora Ltd. omanik Franco Fubini on harjunud müüma kõrge hinnaga kvaliteetseid tooteid tipp-kokkadele. Viimasel nädalal on aga tema ettevõtte käive justkui õhku haihtunud.