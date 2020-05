Saaremaa mööblitootja: tulevik on tänase seisuga üsna tume

Eritellimusmööblit valmistava A Furn OÜ juhatuse liige Ragnar Adamson Foto: Alar Truu

Saaremaa eritellimusmööbli tootja A Furn OÜ lootis, et pääseb kriisist kergemalt, sest ärakukkunud tööde asemele leiti kiire asendus. "Viimasel hetkel kadus ka see päästerõngas ning tänase seisuga on tulevik üsna tume," tunnistab ettevõtte juhatuse liige Ragnar Adamson.

"Olen püüdnud hoida töökohti, kuna kollektiiv on liiga hea, et kergekäeliselt loobuda. Oleme kasutanud töötukassa palgatoetust, et leevendada olukorda," rääkis Ragnar Adamson intervjuus Tööstusuudistele.