Kirjanen: ELi raportis Eesti puidutööstuse rekordiliste jäätmete kohta on mingi anomaalia

Graanul Investi juht Raul Kirjanen ei usu Euroopa Biotoormel Põhinevate Ettevõtete Konsortsiumi raporti andmeid, mille najal anti hinnang, et kõige jäätmemahukam on Eesti puidutööstus, kus tekib igal aastal 450 000 tonni biojäätmeid. Kirjaneni sõnul tekib kogu Eesti puidutöötlemissektoris on väga vähe jäätmeid ja selles raportis on mingi statistika anomaalia.

Raul Kirjaneni juhitud Graanul Investi territooriumile Imavere pelletitehase kõrvale rajatud katsetehas pidi tööle hakkama tänavu esimeses kvartalis, aga koroonakriis lükkas ka selle edasi. Fotol Kirjanen esinemas konverentsil Äriplaan. Foto: Andras Kralla

Toodud mahud on tema sõnul pigem mingi statistika anomaalia, sest kõikide Eesti tööstuste puhtad jäägid jõuavad lõpuks ringmajanduse käigus teistesse tööstusharudesse ja energeetikasektorisse, kus neid efektiivselt kasutatakse. Ainukesed jäätmed, mis võivad tekkida, on Kirjaneni sõnul juba värvitud või liimitud puittooted, kui Eesti prügipõletusjaamad neid ära ei põleta, aga ta ei usu, et nende maht oleks nii suur, kirjutab 22.05 Äripäeva tellijatele ilmunud erileht Vastutustundlik ettevõte.