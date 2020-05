Raadiohommikus majanduse pikk vaade ja siseturistide päästvad eurod

Kagu-Eesti ettevõtja ja ettevõtjate nõustaja Kuldar Leis räägib hommikuprogrammis sealsete ettevõtjate käekäigust ja kuidas majandust viiruse kombel juhtida. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Teisipäevases Äripäeva Raadio hommikuprogrammis reisime telefonisilla vahendusel Kagu-Eestisse. Pärast kella kaheksasi uudiseid vestleme Põlvamaa ettevõtja ja Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja Kuldar Leisiga sellest, mis seisus on kohalikud ettevõtjad ning kuidas kriis võiks mõjutada regionaalset arengut.

Samuti räägime Leisiga sellest, et kui seni tervisekriisi ajal on olnud terviseeksperdid pidevalt kaasatud ning pildis, siis kas ning millisel kujul võiks valitsus võtta appi majanduseksperdid, et võimalikult valutult minimeerida majanduskriisi kahjusid.