Ratas: Keskerakond on valmis 50 000eurose annetuse tagastama

Foto: Liis Treimann

Küsimusi tekitanud annetuse teinud ettevõtja kinnitas oma avalduses, et rahasumma tuli tema isiklikest vahenditest.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“, et kui Keskerakonnale vähetuntud Tartu ettevõtja poolt tehtud annetuse tagamaad jäävad hämaraks, on erakond valmis selle raha tagasi maksma.