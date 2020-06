Analüütikuid üllatanud USA töötuse langus: tõsi või anomaalia?

USA mai kuu positiivne tööturustatistika tuli paljudele üllatusena. Foto: Tony Dejak

USA tööministeerium teatas eile, et mais lisandus turule ootamatult üle 2,5 miljoni uue töökoha. Fakt üllatas kõiki majandusteadlasi ja analüütikuid, kes olid ennustanud töötuse kasvu. Kas ministeeriumi statistika peab ikka vett?

Reuters kirjutab, et USAs lisandus mais 2,5 miljonit uut töökohta, samas kui aprillis jäid 20 miljonit inimest töötuks. Uue statistika järgi on nüüd USA töötuse määr 13%, mis on 2% vähem kui eelmisel kuul. Üllatav statistika võib näidata, et majandus taastus palju kiiremini kui seni on arvatud.