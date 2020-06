Setomaal loodetakse paremale ajale

Maaliline Setomaa turismitalu kompleks. Foto: Liis Treimann

Üritustele keskendunud turismitalud on püsti hädas - sel suvel saaks küll koroonapandeemia pärast majutada tavapärasest väikseimad gruppe, kuid see võib minna ettevõtetele nii kulukaks, et ei tasu end tihtipeale äragi.

Äripäev kirjutas sel nädalal, kuidas Lõuna-Eesti väikefirmad ajavad keset koroonakriisi oma asja edasi ning teevad mõne pelglikuma jaoks ehk liigagi julgeid otsuseid.