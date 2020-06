Endine Netflixi finantsjuht süstis Hardi Meybaumi idufirmasse raha

2014. aastal valis Äripäev Hardi Meybaumi aasta ärimeheks. Foto: Fredy-Edwin Esse

Varem aasta ärimeheks valitud iduettevõtja Hardi Meybaumi ning Jaanus Jussi idufirma Whatifi kaasas 10 miljonit dollarit tuntud investoritelt, kirjutab uudisteportaal Hollywood Reporter.

Teisipäeval avalikuks tulnud Whatifi on Meybaumi sõnul uus viis, kuidas näha lugude nii-öelda häkkimist. Sisuliselt tähendab see, et telefonirakendus laseb filmi vaatamisel vaatajal valida erinevate stsenaariumite vahel, kuidas lugu räägitakse. Sellist loo jutustamisviisi on ka katsetanud Netflix sarjas Black Mirror.