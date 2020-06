Aina probleemidesse sattuva Korbi peasekretäri tool kõigub

Keskerakonna viimasel ajal mitmesse piinlikku olukorda viinud Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb võib sellest ametist ilma jääda.

Mihhail Korbil on keerulised ajad. Viimastel kuudel on ta olnud peamine osaline kahes juhtumis, mis on Keskerakonnale tõmmanud sellist tähelepanu, mida erakonna juhid sugugi ei vaja. Nüüd annavad mitmed Keskerakonna võtmetegelased omavahelistes vestlustes mõista, et Korbi võib oodata peasekretäri kohast ilmajäämine.