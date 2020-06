Poliitikaradar: 50 000 jaburdust ja skeemimeistrid

Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: 50 000 kahtlast eurot ja kriminaalmenetlus, 50 000 sõgedat muudatusettepanekut ja käsipidur.

Viimaste nädalate märksõnaks on saanud hoopis üks arv. 50 000. Täpselt nii palju eurosid on pannud löögi alla Keskerakonna maine ja võimalik et ka nende eluspüsimise juriidilise isikuna. Ja täpselt sama palju muudatusettepanekuid on lõhkumas opositsiooni mainet kui sotsid esitavad erakondade rahastamise järelevalve likvideerimise eelnõule meeletu hulga muudatusettepanekuid.