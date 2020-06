Investor: rahast mõtlemine on meil ikka veel tabu

Raha, sularaha, euro, eurod, 500 eurot, 50 eurotFoto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees Foto: Arvo Meeks

Pooleteise aasta eest investeerimismaailmas esimesed sammud teinud visuaalseid multimeedialahendusi pakkuva ettevõtte Joonmeedia juhi Tanel Rannala sõnul takistavad alustavat investorit info puudumine, aga ka eestlastele kohane suhtumine rahasse kui tabusse.

Äripäeva kirjutas sel nädalal, et kohalikul investeerimiskultuuril on küll kõvasti kasvuruumi, kuid hoolimata sellest on Eesti keskmise investori aktsiaportfelli mediaanväärtus 1760 eurot, mis on 500 eurot enam kui kohalik mediaanpalk ning see vahe näib kasvavat. Üks keskmise investori profiiliga sobituv investor on ka Rannala.