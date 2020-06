Koroonakoputus pole Eesti väikeinvestoreid värisema pannud

Pildil on keskmised investorid Liis Kaar (paremal) ja Helen Barndõk koos Heleni poja Manueliga. Foto: Liis Treimann

Kohalikul investeerimiskultuuril on küll kõvasti kasvuruumi, kuid hoolimata sellest on Eesti keskmise investori aktsiaportfelli mediaanväärtus 1760 eurot, mis on 500 eurot enam kui kohalik mediaanpalk ning see vahe näib kasvavat.

„Raha on kiire ära kuluma, seetõttu on hea tunne seda sel moel kõrvale panna,“ nentis Tartu väikeinvestor Maio Vaniko, kes sarnaneb Eesti keskmise väikeinvestoriga.