Palace'i ja Savoy hotelli haldaja tüürib pankrotti

TallinHotelsi tegevjuht Ain Käpp tõdes, et muud võimalust peale pankroti ei jäänud. Foto: Eiko Kink

Hotelle Palace, Bern ja Savoy Boutique haldav TallinnHotels esitas pankrotiavalduse ning koondas 120 töötajat.

TallinnHotelsi tegevjuht Ain Käpp kinnitas, et ettevõte on kahjuks sellises olukorras, kus muud võimalust peale pankroti üle ei jäänud. „Loodan, et saan sektoris jätkata, sest see on mu kirg,” ütles Käpp. „Emotsionaalselt on väga raske 15 aastat tegutsenud ettevõtet kinni panna.“