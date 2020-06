Kriisi hea külg: ei pea palkama iga saamatut ja hoolimatut

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits näeb majanduskriisis ka positiivset. Foto: Andras Kralla

Majanduskriisi tekkides on vähenenud tööandjate jaoks palgasurve, mis võimaldab valida rohkem kvaliteetset tööjõudu, leiavad Fortumo tegevjuht Martin Koppel ja Ülemiste kaubanduskeskuse juht Guido Pärnits.

"Palgasurve ajal, kui tööjõudu nappis, oli see häda, et pidid igasuguse nii-öelda saamatu või hoolimatu tööle võtma, et üldse kedagi saada. See on selgelt kahjulik majandusele ja kogu tarbijaskonnale," selgitas Pärnits Äripäeva raadiosaates "Kuum tool". Tema sõnul on umbes 50 protsenti töövõtjatest hea, aga teine pool tundub talle selline grupp inimesi, kes kas ei taha tööd teha või nad ei saa hakkama. Samas palgasurve ajal tuli palgata ka kehvemat tööjõudu, sest muud võimalust ei olnud.