Mis see õiguslikult tähendab, kui nakatud tööl koroonaviirusesse

Teenindaja kaupluses kannab kaitsemaski. Foto: Liis Treimann

Koroonaviiruse laialdane levik ja eesliini töötajate nakatumine on tõstatanud küsimuse, kas COVID-19 klassifitseerub kutsehaiguseks või on see tööst põhjustatud haigestumine või ei ole kumbki neist.

Terviseameti andmetel diagnoositi Eestis 2019. aastal kutsehaigusi 34 ja tööst põhjustatud haigestumisi 57 juhul. Ühegi juhtumi põhjusena ei ole märgitud, et haigestumine on seotud bioloogilise ohuteguriga. Üks põhjus on ilmselt see, et bioloogilisi ohutegureid on töökeskkonnas keeruline hinnata.