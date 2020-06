RMK juht: rahamasina ehitamisega on läinud väga hästi

Riigimetsa Majandamise Keskuse juht Aigar Kallase sõnul teevad RMK majandustulemused silmad ette nii mitmetele sektoritele kui teiste riikide sarnastel organisatsioonidel. Foto: Andres Haabu

Rahamasina ehitamisega on läinud väga hästi, viitas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juht Aigar Kallas mõne aasta tagusele plaanile ehitada RMKst veelgi tõhusam rahamasin ehitada.

„Viimased kaks aastat on olnud RMK ajaloo absoluutsed kasumi teenimise rekordid, meie rentaablus on jõudnud ligi 40 protsendini, mis on absoluutselt märkimisväärne mistahes majandussektoris,“ rääkis Kallas Äripäeva Raadio hommikuprogrammile antud intervjuus. „Kui võrdlen RMK majandustulemusi teiste analoogsete organisatsioonidega Euroopast, siis meil on igal juhul põhjust olla väga uhked.“ Tema sõnul saame teiste riikidega võrreldes lisaks looduse hoidmisele ka majanduslikult hästi hakkama.